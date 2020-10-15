Новую тропу начали обустраивать в нацпарке «Зигальга»

Ее маршрут ведет от поселка Тюлюк до горы Поперечная.

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В национальном парке Зигальга начали работы по обустройству новой тропы. Маршрут будет проложен от поселка Тюлюк до горы Поперечная. Начинаться он будет возле новой переправы через реку Юрюзань. Через несколько километров тропа сольется с основным маршрутом, отмеченным на картах.

«На небольшом участке туристы смогут увидеть много интересного, ведь путь проходит сквозь березовый лес, таежную чащу, овраг, край болота. Гости парка, умеющие замечать красоту леса, по достоинству оценят живописные ручьи, огромные выворотни, муравейники и лиственницы, которым не одна сотня лет», — рассказывают о новой тропе сотрудники национального парка «Зигальга».

Напомним, что переправу через реку Юрюзань построили в сентябре 2020 года. Ранее перейти реку можно было только вброд, сейчас же посетители нацпарка могут попасть на маршрут напрямую из поселка Тюлюк.