«В кормушки положили пшено, которое птицы не едят. Пшено уже засыпал снег, который начал таять, значит, корм в ближайшее время либо заплесневеет, либо замерзнет», — сказали в пресс-службе.
Кроме того, кормушки нужно пополнять ежедневно.
«Вряд ли „авторы“ станут это делать, а мы уследить за такими точками питания не сумеем, просто потому, что не знаем, кто и где их развешивает», — озвучили в пресс-службе.
В итоге такие точки питания превратятся в мусор. Туристам предложили подключиться к акции «Подкормите птиц», сделав кормушки у дома, в парке или сквере.
Напомним, в Челябинской области также проходит акция «Синичка». Чтобы к ней присоединиться, нужно сделать кормушку и рассказать об этом в соцсетях под хештегом #Синичка74.