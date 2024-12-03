В нацпарке «Таганай» убирают кормушки для птиц из апельсинов

Пернатые не едят засыпанное внутрь плода пшено

На Таганае вдоль одного из маршрутов нашли кормушки с пшеном, сделанные из кожуры апельсинов. В пресс-службе национального парка предупредили, что такие «столовые» для птиц будут демонтированы.

«В кормушки положили пшено, которое птицы не едят. Пшено уже засыпал снег, который начал таять, значит, корм в ближайшее время либо заплесневеет, либо замерзнет», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, кормушки нужно пополнять ежедневно.

«Вряд ли „авторы“ станут это делать, а мы уследить за такими точками питания не сумеем, просто потому, что не знаем, кто и где их развешивает», — озвучили в пресс-службе.

В итоге такие точки питания превратятся в мусор. Туристам предложили подключиться к акции «Подкормите птиц», сделав кормушки у дома, в парке или сквере.

Напомним, в Челябинской области также проходит акция «Синичка». Чтобы к ней присоединиться, нужно сделать кормушку и рассказать об этом в соцсетях под хештегом #Синичка74.