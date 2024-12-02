Кормушки для птиц сделали более 13 тысяч жителей Челябинской области

В регионе проходит акция «Синичка»

В Челябинской области за три недели акции «Синичка» кормушки для птиц сделали 13,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Кормушки разных форм, размеров и цветов сделали жители 36 муниципалитетов. Цель акции «Синичка» — помочь птицам зимой, когда у них почти нет кормовой базы.

Для участия в акции нужно рассказать в соцсетях или на сайтах организаций о созданной кормушке с хештегом #Синичка74 до 31 марта 2025 года. Южноуральцам советуют указать, где находится скворечник и какую пользу он приносит птицам.

Участники получат сертификаты от Минэкологии региона. Тех, кто создаст больше всех кормушек и сделает об этом публикации, ведомство наградит благодарственными письмами.