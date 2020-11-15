Алексей Текслер вместе с сыном смастерил кормушки для птиц

Фотографии и видео процесса и результата губернатор Челябинской области опубликовал в социальных сетях.

Это воскресенье губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит с семьёй. Но даже выходной день глава региона проводит с пользой. Вместе со своим сыном Мишей он смастерил кормушки для птиц. Процесс создания «мини-столовых» Алексей Текслер записал на видео и выложил на своих страницах в социальных сетях.

«Подготовились к зиме. Сделали с Мишей кормушки для птиц. Сын пообещал следить, чтобы пернатых там всегда ждало угощение»,— написал губернатор Челябинской области.

Также Алексей Текслер опубликовал несколько фотографий уже готовой кормушки.

Теперь в обязанности маленького Миши будут входить не только уроки, но и забота о птицах, ведь они так нуждаются в заботе людей во время зимних холодов и отсутствия пищи. Кроме того, в маленьком деревянном домике они смогут переждать предстоящие снегопады.