Это воскресенье губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит с семьёй. Но даже выходной день глава региона проводит с пользой. Вместе со своим сыном Мишей он смастерил кормушки для птиц. Процесс создания «мини-столовых» Алексей Текслер записал на видео и выложил на своих страницах в социальных сетях.
«Подготовились к зиме. Сделали с Мишей кормушки для птиц. Сын пообещал следить, чтобы пернатых там всегда ждало угощение»,— написал губернатор Челябинской области.
Также Алексей Текслер опубликовал несколько фотографий уже готовой кормушки.
Теперь в обязанности маленького Миши будут входить не только уроки, но и забота о птицах, ведь они так нуждаются в заботе людей во время зимних холодов и отсутствия пищи. Кроме того, в маленьком деревянном домике они смогут переждать предстоящие снегопады.