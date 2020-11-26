На Таганае лоси, зайцы и глухари регулярно посещают подготовленные для них кормушки

Сотрудники нацпакрка выяснили, какую подкормочную площадку посещают чаще всего.

В национальном парке «Таганай» завершили один из этапов формирования биотехнической структуры. Для обитателей территории были установлены четыре подкормочные площадки, совмещенные с солонцами. Их расположили недалеко от приюта «Таганай», возле Киалимского кордона и на тропах в этой части нацпарка.

На зиму уже заготовлены угощения для животных и птиц: более 100 килограммов соли, овёс, сено, берёзовые, осиновые и рябиновые веники.

«Выкладку корма мы делаем по мере того, как его съедают посетители подкормочных площадок. Если потребуется, запасы будут пополнены. Возле кормушек установлены фотоловушки для наблюдения за животными и фиксации времени их визитов», — прокомментировала ситуацию заместитель директора национального парка «Таганай» по науке и развитию Эльвина Новосёлова.

Среди лосей наибольшей популярностью пользуются подкормочные станции близ приютов. Кормушку недалеко от Черной скалы облюбовали глухари, из-за чего сотрудники нацпарка называют ее «курятник». Зайцы также могут полакомиться угощением в одной из «столовых».

Кроме того, в национальном парке вновь стартовала зимняя акция «Подкормите птиц!». Туристы могут оставить заявку, прибыть на территорию «Таганая» в назначенный день, получить корм и пройтись по «птичьему маршруту», оставляя в кормушках еду для пернатых.