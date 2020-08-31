В нацпарке «Таганай» состоялся «Забег за облака»

195 человек приняли в нем участие.

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В национальном парке «Таганай» прошел горный марафон «Забег за облака». Участие в нем приняли 195 человек из Челябинской и Свердловской областей, а также из Пермского края. Из них марафонскую дистанцию покорили 26 человек, еще 67 человек пробежали 30 километров, оставшиеся покорили дистанцию в 12 километров.

«В абсолютном зачёте у марафонцев впервые лидировала пермячка Лилия Салахаутдинова, на девять с лишним минут от неё отстал Евгений Огородников из Сатки. Представитель Златоуста Павел Васенев финишировал шестым. 30-километровую дистанцию первым закончил златоустовец Михаил Полосухин, на 12 километрах лидировал Игорь Бондаренко из Миасса», — сообщили сайту «Первый областной» в нацпарке «Таганай».

«Забег за облака» проводится в Челябинской области с 1991 года. За последнее время марафон не проводили только с 1994 по 1998 годы.

Небольшой фотоотчет с «Забега за облака»-2020 можно увидеть по ссылке.