Опыт «Таганая» используют при обустройстве туристического кластера «Горный Урал»

Он объединит сразу три региональных национальных парка.

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В Челябинской области продолжают разрабатывать проект туристического кластера «Горный Урал», который объединит в себе сразу три национальных парка: «Зюраткуль», «Зигальга» и «Таганай». Проект развития презентовали в Москве экспертам Агентства стратегического развития.

После того, как нацпарки объединят, близлежащие территории будут благоустроены. В планах создание дорог, проведение газа, электричества и водоснабжения. Таким образом, получится создать масштабный маршрут, по которому посетители смогут передвигаться как пешком, так и на велосипедах или лыжах.

«Благодаря таким мерам, нагрузка на природные комплексы может быть нивелирована. И здесь мы предлагаем использовать таганайский опыт обустройства маршрутов. Идеи, которые мы применяем уже сейчас, могут быть тиражированы и на другие территории», — прокомментировал ситуацию директор объединенной дирекции национальных парков «Зигальга» и «Таганай» Алексей Яковлев.

Представители Агентства стратегического развития оценили и выявили несколько замечаний к проекту. Кроме того, эксперты подчеркнули, что неоспоримым плюсом является то, что над проектом работают как представители власти, так и руководство нацпарков, а также предприниматели.