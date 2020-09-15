В нацпарке «Таганай» обустроили новые костровища

Места для отдыха продумали для удобства туристов.

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В национальном парке «Таганай» обновили костровища в Центральной усадьбе. Новые места для отдыха появились на территории Волонтерской поляны и туристской деревни. Они позволят гостям парка с удобством расположиться у костра.

«Конструкция защищает почву вокруг от вытаптывания (грязи почти не будет), а удобные крючки позволяют повесить над огнём котелок любого „формата“», — сообщили сайту «Первый областной» сотрудники нацпарка.

Вокруг костровища расположили деревянные скамьи, на которых сможет разместиться большая компания. Часть скамеек сотрудники парка сделали совместно с волонтерами.