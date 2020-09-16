В нацпарке продолжают реализовывать акцию «С благодарностью, Таганай»

Она заключается в том, чтобы туристы забирали со стоянок не только свой мусор, но и нерадивых соседей.

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В национальном парке «Таганай» продолжается акция «С благодарностью, Таганай». Ее суть в том, чтобы туристы, отправляющиеся по маршрутам, на стоянках забрали свой мусор, а также помогли сотрудникам парка и унесли отходы за соседями.

«Участниками акции стали гости „Таганая“ из разных городов, которые остановились на Киалимском кордоне и Метеостанции. Присоединиться к ним могут все желающие: при регистрации в визит-центре надо просто сказать об этом администраторам и получить мешок для сбора отходов», — рассказали сайту «Первый областной» сотрудники нацпарка.

В конце маршрута мешок с мусором нужно показать администраторам. Тогда в подарок вам дадут небольшой сувенир с Таганая, который будет напоминать о том, что вы сделали нацпарк чуть чище.