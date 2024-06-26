В нацпарке «Таганай» рассказали о поведении гадюки при встрече с человеком

Этот вид змей не нападает при отсутствии угрозы

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области заметили гадюку, которая ползла по тропе Двуглавой сопки. О том, как вести себя при встрече со змеей, рассказали в пресс-службе нацпарка.



Гадюку можно узнать по зигзагообразному рисунку на спине. Эти змеи проявляют агрессию только в случае угрозы. Сами они на человека не нападают.

«Просто проходите мимо. И не пытайтесь погладить змею. Скорее всего, она будет не в восторге», — отметили в нацпарке.

Гадюк можно увидеть на залитых солнцем камнях — эти змеи любят принимать солнечные ванны. При этом они могут раздувать грудную клетку, увеличивая поверхность тела.