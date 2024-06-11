На Таганае появились новые указатели для туристов

Стрелки будут видны в любое время суток благодаря светоотражающим элементам

В нацпарке «Таганай» в Златоусте, на Семибратке, для туристов появились новые указатели, их установили на перекрестках, которые на этом маршруте появились после того, как здесь отсыпали тропы-перемычки, сообщает пресс-служба нацпарка.

«Сейчас совершить путешествие по границе Европы и Азии гости национального парка могут по малому, среднему и большому кругу. Не запутаться в поворотах и помогут новые стрелки», — говорится в сообщении.

Кстати, указатели будут видны в любое время суток благодаря специальным светоотражающим элементам.