На Таганае появились первые подберезовики

У этих грибов множество названий и разновидностей

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области вслед за маслятами появились подберезовики — одни из самых крупных представителей шляпочных губчатых грибов. Как рассказали представители нацпарка, у этого гриба около десяти народных названий, а еще он обладает уникальной системой ферментации.

«По цвету шляпки, которая может достигать полуметра, и различают виды этого гриба. А шляпки бывают светло-серыми, темно-коричневыми, темно-бурыми, коричнево-серыми», — рассказали представители нацпарка.

А еще этот гриб — незаменимое орудие в очистке загрязненных почв и вод, поскольку благодаря своей системе ферментации он способен разлагать ядовитые соединения. Например, нефть и пестициды.

Самые первые грибы на Таганае появились в конце апреля. Новым видом для этой местности стали эксидии сахарные. Привлекательно только «научное» название гриба, в народе же его называют «ведьмино масло».

Грибной сезон в Челябинской области также открыли в конце апреля. Собирали в основном сморчки, так как они появились одними из первых.