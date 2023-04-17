Спасатели эвакуировали травмированную туристку в нацпарке «Таганай»

Пострадавшую передали медикам

В национальном парке «Таганай» 50-летняя туристка оступилась и травмировала правую ногу. Женщина смогла самостоятельно добраться до приюта «Белый Ключ», однако из-за острой боли обратилась в экстренные службы. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП случилось накануне, 16 апреля, на одном из пешеходных маршрутов.

«При помощи квадроцикла женщину эвакуировали до центральной усадьбы и передали бригаде скорой помощи», — рассказали в областной ПСС.

Помощь специалистов Троицкого спасательного отряда понадобилась 75-летнему мужчине. Пострадавший долго не отвечал на звонки родственников и не открывал дверь. Спасатели слесарным инструментом вскрыли дверь и обнаружили мужчину с признаками инсульта. Пострадавшего госпитализировали.