В нацпарке «Таганай» рекордно рано распустились подснежники и проснулись бабочки

Сотрудники нацпарка в конце марта обнаружили первый подснежник и даже осу

Март в Челябинской области в этом году выдался необычайно теплым. И пока в одних местах дотаивают остатки снега, в других уже распускаются цветы и появляются первые насекомые. Например, в этом году в национальном парке «Таганай» на 39 дней раньше среднемноголетнего срока поселилась оса. Об этом и других рекордах сообщили в телеграм-канале нацпарка.

«На одном из окон визит-центра Центральной усадьбы замечена оса. И это феномен, потому что среднемноголетний срок появления этого насекомого — 6 мая», — рассказали сотрудники «Таганая».

Также на территории нацпарка появился подснежник-«рекордсмен», который в этом году распустился на 20 дней раньше среднемноголетнего срока. Цветок побил рекорд 2008 года — тогда первый подснежник появился 7 апреля.

Раньше обычного в этом году появилась и ветреница. Ее обнаружили в долине Большая Тесьма. А еще раньше среднемноголетнего срока проснулись ванессы-крапивницы — ярко-оранжевые бабочки.