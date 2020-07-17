Сотрудники нацпарка «Таганай» во Всемирный день эмодзи показывают «улыбающиеся» скалы

Речь идет об известных Трех Братьях.

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Сегодня, 17 июля 2020 года, празднуется Всемирный день эмодзи — смайликов, без которых мы уже не можем представить себе общение в социальных сетях и мессенджерах. Сотрудники национального парка «Таганай» отмечают, что эмодзи есть не только в наших гаджетах, но и на территории нацпарка.

«Пожалуй, самым известным можно считать смайлик — значок, который символизирует понятную всем без исключения эмоцию. А знаете ли вы, что таганайские вершины тоже умеют улыбаться? Например, Три Брата — эти скальные останцы могут выразить целую гамму „чувств“», — сообщают сотрудники нацпарка «Таганай».

Оказывается, каждый, кто видит «лица» братьев, видят их по-разному. Игра солнца на скальных стенах заставляет воображение людей представлять, что великаны, которые по легенде стали останцами, испытывают те или иные эмоции.