Новый порядок платы за вход в нацпарки установили в Минприроды РФ

Некоторые категории граждан могут посещать охраняемые территории бесплатно.

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Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации ограничило размер платы за вход на особо охраняемые природные территории. Кроме того, некоторые граждане смогут посещать природные парки бесплатно. Подробнее сообщили в пресс-службе национального парка «Таганай».

«Никаких новых плат не вводится. Плата не взимается с жителей, проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах особо охранных природных территорий. Установлен минимальный размер платы, который привязан к прожиточному минимуму. Минимальный размер платы составляет: для федеральных ООПТ — 1% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России; для региональных — 0,5% и для местных — 0,25% за одно посещение, то есть 117, 58 и 29 рублей»,— рассказали представители нацпарка.

Бесплатно особо охраняемые природные территории могут посещать многодетные родители, дети-сироты, дети дошкольного и школьного возрастов, инвалиды, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои России и Советского Союза.

Что касается максимального размера платы за посещение охранных территорий, то этот вопрос будет решать дирекция такой территории вместе с уполномоченными органами власти, то есть региональными и федеральными. Отметим, что раньше размер платы за вход устанавливала только дирекция.

Средства, полученные с посещения охранных территорий, будут уходить на развитие инфраструктуры парков, а также охранные мероприятия.