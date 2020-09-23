На «Таганае» благоустроили тропу к роднику

Теперь подходить к источнику будет удобнее.

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В национальном парке «Таганай» в Челябинской области проходят работы по благоустройству туристических троп. Одной из первых преобразовалась тропа на Чёрной скале, ведущая к роднику: её отсыпали, и теперь подойти к источнику можно в любую погоду и в любой обуви.

«Сейчас обустройство тестируют. Если оно покажет себя хорошо, по такому же принципу, возможно, будут оборудованы самые сложные участки туристических троп на основных маршрутах национального парка»,— рассказали в пресс-службе «Таганая».

По словам представителей нацпарка, главной целью подобного благоустройства является защита почвы от вытаптывания, поскольку, обходя грязь, посетители «Таганая» создают всё новые и новые тропы.

Напомним, ранее на территории нацпарка прошли работы по уборке мусора, который не стесняются оставлять после себя посетители «Таганая». Один из последних субботников прошёл на Семибратке, там трудились более 500 добровольцев.