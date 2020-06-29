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На Таганае начался сезон птенцов, — пернатые встают на крыло. Посетителей национального парка просят быть осторожными, чтобы не навредить птицам.
«Встретив в лесу птенцов-слетков, не нужно их спасать — они просто учатся летать и искать пропитание, причем под приглядом родителей», — призывает администрация национального парка «Таганай».
Если вы встретили напуганную птицу, не подходите и не трогайте, лучше покинуть место, где находится птенец. Увидев гнездо, нельзя подходить и, тем более, трогать его содержимое. Не нужно кричать и слушать музыку в лесу, — шум может напугать птенцов.
Добавим, что кладку и птенцов могут разорить кошки или собаки. Поэтому туристов просят не брать на природу своих домашних питомцев.