Раков ловят тазиками: популяция фауны рекордно увеличилась в Златоусте

Одним из факторов может быть улучшение экологии водоемов.

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В нынешнем году не только температурные показатели и флора бьют все рекорды. Фауна тоже решила не отставать. Рыбаки в социальных сетях делятся рекордными уловами: раков ловят буквально большими тазиками. Также очень много рыбы на водоемах. И возможно такая активность связана с улучшением экологии на водоемах.

«Здесь может быть несколько факторов, например, чистота водоемов. Мы стали больше обращать внимание на экологию. Но, здесь нужно наблюдать, проводить исследования», — поделилась Марина Середа главный специалист по экологическому просвещению нацпарка «Таганай».

Отмечается, что и в пруду на территории самого «Таганая» подводных обитателей можно увидеть прямо на поверхности воды.

«В нашем пруду, в центральной усадьбе, да, они прям плавают в верхних слоях воды, и можно днем за ними наблюдать, как они с одного конца на другой конец озера плавают интенсивно», — рассказала Марина Середа.

Что же касается птиц, то на «Тесьминском водохранилище» были замечены сразу несколько новых особей перелетных птиц.

«У нас даже два новых вида появилось, это лебедь-шипун и белолобый гусь. У нас вообще никогда гусей не было зафиксировано. Очень было много поганок, красношейных и черношейных, крякв. И даже морская чернеть залетела к нам, это не аномально, но их тоже не было. Вот третий кстати вид. А больше всего удивляет поведение дроздов. Их не только стало больше, чем в предыдущие годы, птицы перестали бояться человека, их можно встретить прямо на тропах», — поделились в нацпарке «Таганай».

Будем надеяться, что такая положительная тенденция сохранится на Южном Урале и дальше.