В национальном парке «Зигальга» появился свой кемпинг

Рассказываем, в каких точках Челябинской области планируют поставить домики на колесах

Национальный парк «Зигальга» обзавелся домиками на колесах. Пять прицепов, которые оборудованы спальным местом, кухней, санузлом с душевой и шкафами, уже проходят процедуру оформления, сообщает дирекция парка.

«У нас практически готова концепция развития туризма в национальном парке „Зигальга“. Автомототуризм на прилегающих территориях мы считаем одним из ключевых направлений. Кемпинг станет принципиально новым вектором развития туризма, перспективным для всех особо охраняемых природных территорий нашего региона», — заявил директор объединенной дирекции национальных парков «Таганай» и «Зигальга» Алексей Яковлев.

Домики на колесах хотят разместить у границ «Зигальги», чтобы туристы совершали оттуда радиальные выходы. Скорее всего, их поставят в селе Верх-Катавка, поселке Кордонный (возле новой переправы через реку Юрюзань), на участках между Верх-Катавкой и Екатериновкой, а также возле Меседы. Сейчас идут переговоры о выделении земли.

Зигальга — один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Вместе с Южно-Уральским заповедником и природным парком «Иремель» нацпарк «Зигальга» образует один из самых больших в России природоохранных кластеров. Под постоянной охраной здесь находятся древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.