Нацпарк «Таганай» вошёл в топ самых красивейших мест для экотуризма

Рейтинг составили на отдельном портале путешествия по ООПТ.

Национальный парк «Таганай» вошёл в топ-9 красивейших мест для экотуризма. Такие результаты приводит портал «Экотуризм в России». Среди особо охраняемых природных территорий, по мнению экспертов ресурса, «Таганай» является одной из самых привлекательных для любителей пеших путешествий.

«В списке красивейших мест для экотуризма также есть Прибайкальский национальный парк и заповедники: Алтайский, Кавказский, Лапландский, Кроноцкий, Кузнецкий Алатау, Южно-Уральский и Ялтинский», — добавили в нацпарке «Таганай».

К слову, на «Таганае» в настоящее время для посетителей открыты шесть маршрутов, также в скором времени будет доступен ещё один — в урочище Семибратка. Планируется, что новая тропа будет полностью готова к концу этого года.