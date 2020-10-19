Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в нацпарке «Таганай»

Отсортированные отходы будут отправляться на переработку.

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В национальном парке «Таганай» установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Урнами для пластика, стекла и металла оборудовали один из самых популярных маршрутов. На выходе посетители смогут разложить отходы, которые забрали с собой, в подписанные контейнеры.

«На Чёрной скале появились контейнеры для раздельного сбора мусора. Посетителям одного из самых популярных маршрутов „Таганай“ предлагается сортировать металл, стекло и пластик. Всё попавшее в эти нарядные ёмкости будет отправляться на переработку», — сообщают сотрудники нацпарка.

В дальнейшем все приюты на территории «Таганая» будут оборудованы контейнерами для сортировки отходов. Кроме того, сейчас посетителей также призывают задуматься о раздельном сборе мусора, отдельно собирая пластик, стекло, металл и органические отходы.