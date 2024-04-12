В Нагайбакском районе затянулась ликвидация очага африканской чумы свиней

Селяне боятся, что зараза дойдет до соседних поселков

В марте этого года на одном из подворий поселка Остроленского в Нагайбакском районе выявили африканскую чуму свиней. Эта инфекция, к сожалению, ведет к смерти животных: действенного лечения нет. Чтобы остановить дальнейшее заражение, по законам РФ специальные службы должны изъять у людей всех свиней в радиусе пяти километров. Но в Остроленском не все готовы расстаться со своими хрюшками, хотя за каждую сегодня можно получить денежную компенсацию по среднерыночным ценам.

С жителями поселка уже встречались представители регионального Минсельхоза, районной администрации, Россельхознадзора и ветврачи. Снова и снова они разъясняли важность профилактических мероприятий.

Однако многие люди не верят, что их животные заражены, хотя анализы, проведенные в нескольких лабораториях, говорят об обратном.

«Ощущение, будто кто-то умышленно дезинформирует население. Людей пытаются убедить, что изъятие свиней лишит их дохода. Хотя сейчас им выплачивают компенсацию, а вот в случае смерти свиней компенсация уже не положена. И продать мясо зараженных животных уже не получится», — говорят местные власти.

Россельхознадзор и жители соседних поселков призывают жителей Остроленки проявить ответственность и позволить специалистам довести свою работу до конца. Это позволит защитить от заражения другие территории области.

Напомним, африканская чума поражает домашних и диких свиней. Другие животные, птицы, а также люди заболеть ею не могут.