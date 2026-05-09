Челябинцам представили технику военных лет

В Саду Победы проходят праздничные мероприятия

В Челябинске во всех районах города развернулись праздничные мероприятия. Наш фотокорреспондент побывал в Саду Победы и передал атмосферу празднования из главного музея под открытым небом.







Сегодня в Саду Победы, что в Тракторозаводском районе, ожидаемо много людей. Горожане и гости столицы собирались здесь с раннего утра — когда, как не 9 мая посмотреть на выставку техники военных лет.







Здесь, уже начищенные танки, что выходили в военные годы из цехов Танкограда, буквально принимали гостей в свои объятия. Малышам разрешили даже забираться наверх.









В Саду работает полевая кухня, отведать настоящей фронтовой каши хочется многих. Играет музыка, в кинотеатре под открытым небом крутят фильмы военных лет.

Ранее мы рассказывали, как город трудовой доблести — Челябинск, выпускал знаменитые Т-34.