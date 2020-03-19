Бабушка забрала внучек после вмешательства детского омбудсмена

Бюррократические препоны не давали родственнице забрать детей из социально-реабилитационного центра.

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Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова поспособствовала скорому воссоединению бабушки с внучками, которых поместили в социально-реабилитационный центр. С просьбой о помощи женщина обратилась к детскому омбудсмену.

Еще в начале февраля ее шестилетнюю и десятилетнюю внучек поместили в центр, где у девочек не сложились отношения с коллективом. Все это время бабушка пыталась добиться разрешения забрать детей себе, но для этого не хватало пары подписей на документах.

Чтобы полностью разобраться в ситуации, Евгения Майорова отправилась в социально-реабилитационный центр, чтобы лично пообщаться с девочками.

«Сегодня я поехала в этот СРЦ без предупреждения. Меня безотлагательно приняли, принесли необходимые документы, я поговорила с девочками. Их, конечно, не избивают, но есть конфликты с другими детьми, как бывает в любом детском коллективе. Воспитатели вмешиваются насколько это возможно. Девочки ласковые, хорошие, грустные, очень домой хотят, спрашивают когда же их сможет забрать бабушка», — рассказала сайту «Первый областной» Евгения Майорова.

После центра, детский омбудсмен попыталась выяснить, каких именно документов не хватает для того, чтобы дети поехали домой. Узнать подробности в Правовом управлении города у Евгении Майоровой не получилось. Историю семьи, которая не могла воссоединиться из-за бюррократических проволочек, омбудсмен рассказала на своей странице в соцсети.

«После того, как я вернулась из администрации, мне позвонила председатель Комитета социальной политики Лариса Мошкова. Она сообщила, что все нужные бумаги уже находятся у нее. Я сразу же сообщила это бабушке девочек, она даже расплакалась», — рассказывает Евгения Майорова.

В ближайшее время дети отправятся домой.