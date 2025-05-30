В многопрофильном лицее Челябинска откроется прокурорский класс

Школьники будут углубленно изучать историю и обществознание

Прокуратура Челябинской области, региональное министерство образования и науки, ЮУрГУ и многопрофильный лицей № 148 Челябинска подписали соглашение о создании прокурорского класса. Старшеклассники будут углубленно изучать историю и обществознание.

Планируется проводить различные теоретические и практические занятия, беседы на правовые темы, экскурсии, викторины на знание законодательства.

К составлению уроков подключат преподавателей ЮУрГУ, а также работников и ветеранов органов прокуратуры. После получения высшего образования ведомство будет оказывать содействие молодым специалистам в трудоустройстве.

Перевести детей в первый в регионе прокурорский класс можно независимо от места проживания, зачисление будут проводить по результатам индивидуального отбора. Прием документов для поступления будет осуществляться с 26 июня по 4 июля.

Напомним, в Образовательном центре № 5 Челябинска в новом учебном году откроют класс президентской академии. Соглашение об этом подписали директор школы Евгений Марченко и директор филиала РАНХиГС при президенте РФ Евгений Алдошенко. В настоящее время в ОЦ № 5 детей обучают в классах Детской полицейской академии (ДПА) и классах ФСБ.