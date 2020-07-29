«В мире достаточно добрых людей»: потерявшегося на Зюраткуле кота вернули семье из Югры

Сбежавшее животное помогали доставить через тысячи километров семьи из Снежинска и Омска.

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Удивительная история произошла на Южном Урале с жителями города Лангепас (Ханты-Мансийский автономный округ). Возвращаясь из отпуска, семья решила заехать в Сатку, чтобы посетить «Сонькину лагуну», после чего приняли решение переночевать в палатках у озера Зюраткуль. Своего любимца Василия хозяева оставили в тени. Однако питомец сумел сломать переноску и удрать.

Свободолюбивого кота искали по лесу, но безрезультатно. Туристы решили двигаться дальше, а оставшимся отдыхать неподалеку людям оставили свои контакты. Кинули клич в интернете, с помощью объявления в одной из групп в соцсети выяснилось, что котика нашли жители Снежинска. Питомец несколько дней блуждал по достопримечательностям Зюраткуля, затем вышел к людям, которые накормили и приютили.

«Так мы смогли найти друг друга, а через группу „Подслушано Лангепас“ нашли семью Задорожных, которые забрали кота у Вали и привезли его домой. Сейчас кот дома, в полном порядке и легком недоумении, как вообще он оказался опять у нас. Но я благодарна всем, кто помогал коту вернуться домой, и особенно радуюсь тому факту, что в мире достаточно добрых людей, чтобы кот смог преодолеть полторы тысячи километров», — рассказала сайту «Первый областной» жительница Лангепаса Олеся Идиятуллина.

Хозяйка Василия признает, что за питомцев полностью отвечают только хозяева. Олеся рассказала, что впредь будет еще более ответственно подходить к вопросам, связанным со здоровьем и безопасностью своего любимца.

«Понятно, что кот потерялся по роковому стечению обстоятельств, но теперь только проверенные переноски и дорогие поводки! Купи я сразу все необходимое, не пришлось бы так тратиться, как в итоге получилось. А самое главное, не пришлось бы утешать собственного ребенка, которая пережила первую в жизни потерю», — добавила туристка.

Напомним, ранее мы рассказывали о коте, который буквально жил на Зюраткуле и вместе с туристами ходил на хребет. Гости и местные жители подкармливали животное, а потом одна из семей забрала его в дом. Уже позже челябинцы рассказали, что всеобщий любимец оказался особью женского пола.