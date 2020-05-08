В Минздраве РФ порекомендовали перенести ЕГЭ

Единый государственный экзамен может пройти только в сентябре.

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Глава министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко подчеркнул, что проведение Единого государственного экзамена в июне — невозможно.



«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август—сентябрь», — цитируют слова министра здравоохранения РБК.

Отметим, что из-за переноса ЕГЭ могут сдвинуться приемные комиссии в вузах, а также начало учебного года у первокурсников. Сроки начала приема документов и старта процесса обучения у поступивших абитуриентов будут зависеть от дат, в которые проведут ЕГЭ.