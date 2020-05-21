ЕГЭ будет проведен во всей стране с 29 июня

Владимир Путин оповестил об этом в ходе совещание по вопросам образования.

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Тема, которая сегодня будоражит сознание всех выпускников 11 классов, их родителей и учителей, — это бесспорно единый государственный экзамен. Многие ведомства адресовали президенту предложения совсем отменить ЕГЭ или перенести на более поздний срок, чтобы избежать массового заражения школьников коронавирусом.

Сегодня, 21 мая, в ходе совещания по вопросам образования Владимир Путин дал четкий ответ — единый госэкзамен будет проведен по всей стране. Датой начала президент назвал 29 июня.

«Что считаю важным подчеркнуть, ЕГЭ за последние 10-летия, несмотря на все проблемы, все-таки стал объективным механизмом оценки знаний. правила, установленные в рамках этого экзамена понятные и справедливые. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым ЕГЭ провести по всей стране. Он начнется 29 июня. При этом школы помогут ученикам готовиться к экзамену в дистанционном режиме», — констатировал Владимир Путин.

Глава государства также подчеркнул, что сдавать единый госэкзамен в этому году будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Аттестаты будут выданы всем 11-классникам без исключения по итогам окончания года. Абитуриенты, как и прежде, смогут подать сертификаты с результатами в несколько высших учебных заведений, при этом личного присутствия в этом году требоваться не будет.

«Зачисление пройдет в августе, кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в вузах. Считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период, но и в течение следующего учебного года», — добавил президент РФ.

С министерством обороны страны была достигнута договоренность об отмене призыва для выпускников школ этого года. Поэтому принять участие в приемной кампании смогут все желающие.

Владимир Путин отдельное внимание уделил важности обеспечения бесплатности высшего образования. В своем послании Федеральному Собранию президент уже давал поручение, начиная с 2021 года, постепенно наращивать количество бюджетных мест в университетах, академиях и институтах по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы. Сегодня глава государства озвучил новый посыл — эту работу нужно начинать уже сейчас. В итоге не менее 60 процентов выпускников смогут рассчитывать на получение бесплатного высшего образования.