Министр просвещения рассказал, как будет проводиться ЕГЭ

Самый массовый экзамен — по русскому языку — разделят на два дня.

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Владимир Путин сегодня, 21 мая, в ходе совещания по вопросам образования озвучил конкретную дату начала проведения единого госэкзамена во всей стране — 29 июня. В минпросвещения уже разработали план мероприятий с учетом всех профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди выпускников во время прохождения итоговой аттестации.

11-классники в аудиториях будут сидеть на расстоянии полутора метров друг от друга, а каждый пункт сдачи ЕГЭ будет оснащен средствами индивидуальной защиты.

«Проведение самого массового экзамена — по русскому языку — планируется разделить на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в аудиториях. На входы в пункты проведения экзаменов все организаторы участники будут проходит термоприем, аудитории будут предварительно дезинфицироваться», — добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Иным будет и порядок аттестации и приема в организация среднего профессионального образования. Все механизмы настроены на то, чтобы по максимуму перевести эти процессы в электронный вид. При поступлении в качестве результатов итоговой аттестации абитуриентам сузов зачтут победы и призовые места в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах, в том числе WorldSkills России.