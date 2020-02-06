В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных в Миассе граждан Китая

Они были осмотрены врачом-инфекционистом.

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Двое граждан из Китайской народной республики, которые находились в селе Злоказово Кусинского района с 23 января, 4 февраля обратились к местному врачу с жалобами на насморк у ребёнка и редкий кашель у матери в утренние и вечерние часы.

Поскольку заболевшие являются гражданами Китая, то в целях профилактики коронавируса 2019-nCoV, их отправили на госпитализацию и изоляцию в миасскую городскую больницу № 2 для дальнейшего обследования. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

«Температура тела у обоих была в пределах нормы (36,0), на приёме они были в масках, с их слов с инфекционными больными не контактировали. На приеме также присутствовали отец семьи и переводчик, прибывшие из КНР 12 января. 4 февраля двое заболевших были осмотрены врачом-инфекционистом, диагноз у мамы и ребенка — „фарингит лёгкой степени“», — сообщили в Минздраве.

Отметим, что в Миассе госпитализированным провели все необходимые исследования, а пробы с взятыми анализами были доставлены в Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области в Златоусте.