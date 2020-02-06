В Миассе двое граждан из Китая госпитализировали с симптомами ОРВИ

Они доставлены в городскую больницу.

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Семья граждан из Китая жила и работала на пилораме в селе Злоказово Кусинского района. По информации наших источников, неделю назад к мужчине из КНР приехали жена с ребёнком. На прогулке они простудились и обратились в местную поликлинику.

Из-за распространения заражения коронавирусом 2019-nCoV по всему миру, женщину и ребёнка в целях профилактики госпитализировали и изолировали в миасской городской больнице №2.

«Поступали они с небольшой температурой и с симптомами ОРВИ. На сегодняшний день у них в принципе удовлетворительно состояние, у них только покраснение зева и редкий кашель», — рассказал Антон Криушов, главный врач городской больницы №2 города Миасс.

Напомним, в Челябинской области на прошедшей неделе был превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. На территории всего региона введены карантинные мероприятия. На данный момент случаев заболевания коронавирусом из Китая в области не выявлено.