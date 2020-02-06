Троих граждан Китая с симптомами ОРВИ проверяют на коронавирус в Челябинской области

Поводов для паники нет.

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Сегодня, 6 февраля, стало известно, что трое граждан Китая, находящиеся в Челябинской области, были госпитализированы в больницы Челябинска и Миасса с симптомами ОРВИ. Сделано это в целях профилактики на фоне распространения заражения коронавирусом 2019-nCoV по всему миру.

О текущей ситуации корреспонденту медиахолдинга ОТВ сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Насколько я знаю, два человека в Миассе, один — в Челябинске. Коронавирус не подтверждается, но соответствующие пробы отправлены в новосибирский „Вектор“ для идентификации. Я более чем уверена, что диагноз не подтвердится», — сообщила Ирина Гехт.

Напомним, что ранее стало известно о госпитализации двух жителей КНР — матери с ребёнком, которые приехали из Китая к своему мужу и отцу в село Злоказово Кусинского района. На данный момент они находятся в Миассе, в городской больнице № 2, их состояние оценивается как удовлетворительное.