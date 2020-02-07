На Урале создали ещё одну карантинную зону для российских и иностранных туристов, пребывающих из КНР

Её обустроили в санатории Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге предприняли профилактические меры для всех российских и иностранных туристов, пребывающих на территорию региона из Китая. Это связано с распространением коронавируса 2019-nCoV по всему миру.

В связи с этим, в Свердловской области развернули обсерватор для туристов, пребывающих из Китая. В администрации Екатеринбурга подтвердили, что их разместят в оздоровительный санаторий.

«За всеми будет установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней со дня прибытия. На 7 февраля проведено обследование 22 граждан, вернувшихся из Китая, у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ, результаты исследований — отрицательные», — сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Также на пропускном контроле в аэропорту «Кольцово» проводится двойной тепловизионный контроль бортов, пребывающих из стран, где были зарегистрированы случаи заражения новым видом инфекции. Помимо этого, ведётся обязательное анкетирование всех пассажиров. У медицинского персонала отработан весь алгоритм действий при подозрении у пассажира признаков коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее Правительство Российской Федерации ограничило гражданам Китая въезд на территорию своей страны. Это сделано для предотвращения распространения пневмонии нового типа, от которой скончались 641 человек. На данный момент заражено более 31 тысячи человек, выздоровело более полутора тысяч.