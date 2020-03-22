В Минздраве рассказали, какие ограничения должны соблюдать люди с тяжёлыми заболеваниями

Рекомендации даны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Министерство здравоохранения Российской Федерации призвало россиян, страдающих различными заболеваниями, быть осторожными в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, это касается тех людей, которые получают иммуносупрессивную и химиотерапию.

«Минздрав России настоятельно рекомендует: пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз и другие), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также тем, кто получает химиотерапию по поводу злокачественных новообразований, соблюдать меры предосторожности для снижения риска заражения»,— говорится на официальном сайте Минздрава.

Для этого в ведомстве рекомендуют временно ограничить контакты с другими людьми, не передвигаться на общественном транспорте, не посещать общественные места, такие как торговые центры и магазины, поликлиники, многофункциональные центры, рынки и другие места скопления людей.

Напомним, на сегодняшний день в России заражены коронавирусной инфекцией 306 человек. По всему миру болеет более 300 тысяч человек. При этом количество выздоровевших приближается к отметке в 93 тысячи человек.