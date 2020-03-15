Вернувшихся из-за границы южноуральцев просят звонить на горячую линию Минздрава

Пока о приехавших из стран с эпидемией коронавируса сообщают соседи и друзья.

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Коронавирус продолжает распространяться по России. За прошедшие сутки было выявлено 14 новых случаев заражения, и каждый из заболевших вернулся из стран Евросоюза. Однако сами туристы не спешат обращаться к врачам — информацию о них чаще всего сообщают соседи и друзья. Корреспондент сайта «Первый областной» связалась с пресс-секретарём министерства здравоохранения Челябинской области Мариной Сергеевой и попыталась выяснить, так ли это.

«Вообще, конечно, тут всё по-разному, но чаще всего да, звонят или коллеги, или родственники вернувшегося из-за рубежа человека, задают определённые вопросы, что сделать в том или ином случае, как поступить. И это правильно, эти люди заботятся о себе, своих близких и о тех, кто не хочет соблюдать карантин и не обращается к врачам. От самих туристов таких звонков поступает мало»,— рассказала Марина Сергеева.

Однако, по её мнению, сами туристы обязаны консультироваться, ведь даже в аэропорту всем прибывшим сообщается о том, что они должны позвонить на горячую линию Минздрава.

«По громкой связи всем прибывшим сообщается о том, что им необходимо позвонить на горячую линию, проконсультироваться со специалистами, узнать, что они должны и чего не должны делать по возвращении из-за рубежа. Номер телефона также сообщается.»,— добавила пресс-секретарь регионального Минздрава.

По всем вопросам необходимо обращаться по телефону горячей линии Минздрава: 8 (351) 240-15-16.

Напомним, в Миассе местная жительница, недавно вернувшаяся из Италии, где с бешеной скоростью распространяется коронавирусная инфекция, уже больше двух недель отказывается не только от встречи с медиками, но и от соблюдения карантина. Однако врачи настаивают на том, что даже если симптомов болезни нет, это не значит, что человек не является носителем коронавируса.

На сегодняшний день человек, вернувшийся из страны, где бушует коронавирусная инфекция, должен в этот же день обратиться в медучреждение и взять больничный на 14 дней — именно столько длится карантин для прибывших из стран, где зарегистрированы вспышки коронавируса. При этом в поликлинику не обязательно идти самому, можно позвонить и вызвать врача на дом. И даже если никаких симптомов болезни нет, необходимо соблюсти карантин и не выходить из дома все 14 дней. Если же симптомы начали проявляться, то туристу придётся лечь под наблюдение в карантинный центр и пройти тест.

