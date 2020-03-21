В Минздраве открыли горячую линию для контактировавших с миасцем

Врачи готовы обследовать людей из его окружения.

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В связи с первым заражением коронавирусной инфекцией в Миассе, южноуральцев, контактировавших с заболевшим, просят уйти на самокарантин. Всех, кто считает, что мог заразиться, просят остаться дома и позвонить на горячую линию министерства здравоохранения Челябинской области, по номеру телефона 8-351-240-15-16.

«После звонка на горячую линию — самоизолируйтесь. Ждите медиков из ГКБ 2 Миасса. На дому врачи вас осмотрят, соберут полный эпидемиологический анамнез и при необходимости возьмут анализ на коронавирус, исследования проводят в Челябинске», — сообщает Минздрав Челябинской области.

Как отмечает ведомство, все региональные медучреждения готовы к оказанию помощи заболевшим, в наличии все необходимые лекарства и реактивы.

Южноуральцев просят соблюдать простые профилактические меры: чаще мыть руки с мылом; не посещать массовые мероприятия; избегать контакта с людьми, у которых наблюдаются симптомы болезни; при первых признаках заболевания остаться дома и вызвать врача.



