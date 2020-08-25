В Минздраве рассказали, где можно поставить прививку от гриппа в Челябинской области

Вакцинация стартует в регионе в ближайшие дни.

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Прививочная кампания в Челябинской области в этом году стартует раньше обычного в связи с тем, что ситуация может осложниться из-за коронавируса. Около трети вакцин уже прибыло в регион, и сейчас их распределяют по больницам. Сегодня на пресс-конференции по гриппу и ОРВИ в Минздраве сообщили, где можно поставить прививку от гриппа.

«В ближайшие дни прививки уже можно будет поставить в поликлиниках по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к врачу. Кроме того, по выходным мобильные бригады будут выезжать в торгово-развлекательные центры и прививать всех желающих там. Конечно же, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, норм безопасности и социального дистанцирования. Также проводить вакцинацию будут на избирательных участках»,— передаёт корреспондент ОТВ.

Также в ходе пресс-конференции заверили, что в области хватит терапевтов, чтобы вакцинировать южноуральцев как на избирательных участках, так и в торговых центрах.