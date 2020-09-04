Прививку от гриппа снова можно будет поставить в ТРК Челябинской области

Вакцинация будет организована в выходные дни.

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На Южном Урале начинается бесплатная вакцинация от гриппа. Сделать прививку можно будет в торгово-развлекательных комплексах Челябинска, Кыштыма, Троицка, Чебаркуля и Бредов, сообщили «Первому областному» в региональном министерстве здравоохранения. Чтобы поставить вакцину от гриппа необходимо выполнить в том числе одно из условий — возраст старше 18 лет. Акция стартует с субботу, 5 сентября.



«Приглашаем всех желающих старше 18 лет 5 сентября Челябинск, ТРК „Алмаз“, 9:00 — 15:00, Кыштым ТРК „Радуга“, ТРК „Квартал“, 10:00 — 13:006 Троицк, в рамках скачек на приз губернатора Челябинской области, 9:00 — 13:00. 6 сентября: Бреды, рынок, 10:00-14:00. 8 сентября: Чебаркуль, мини-рынок, 10:00-15:00. 10 сентября: Челябинск, ТК „Ёлки“, 15:00-19:00»,— рассказали «Первому областному» в Минздраве Челябинской области.

Отметим, что при желании привиться при себе обязательно иметь полис ОМС и паспорт. Перед тем, как поставить вакцину, всех желающих осмотрит и проконсультирует медицинский специалист.