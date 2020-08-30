В Минпросвещения РФ рассказали, будут ли принуждать учителей к вакцинации от коронавируса

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Заставлять учителей делать прививку от коронавируса не будут. Об этом сегодня, 30 августа, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал директор департамента государственной политики и управления в сфере общественного образования министерства просвещения РФ Евгений Семченко.

«Прививка — это дело добровольное. Никто не будет учителей заставлять её делать. Вообще, никто принудительно ни от каких коронавирусов или любых других инфекций не прививает»,— сказал Евгений Семченко.

При этом он рекомендовал учителям поставить прививку от гриппа. Но ещё раз подчеркнул, ставить её или нет — личное дело каждого.