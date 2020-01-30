В Минздраве прокомментировали ситуацию с порезом на лице младенца в роддоме Кыштыма

В ведомстве рассказали, что поводов для беспокойства нет

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Сейчас мама Дарья Кадочникова и ее маленькая Ксюша находятся под наблюдением и уходом врачей. В Министерстве здравоохранения Челябинской области следят за ситуацией.

«У мамы претензий к врачам нет, они помогали ей и заботились о том, чтобы ребенок появился на свет. Рана у малыша обрабатывается, она не опасна, заживет бесследно», — рассказали в региональном Минздраве.

Напомним, что во время кесарева сечения на роженицу не подействовала анестезия, она дернулась во время надреза скальпелем, что стало причиной нанесения небольшой травмы ребенку. Врачи принесли Дарье извинения и уверили, что никакой угрозы для ее дочки нет.