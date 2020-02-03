Ребенка, которому во время кесарева порезали лицо в Кыштыме, вернули в палату к маме

С женщиной работает психолог.

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Дарья вторую неделю находится в роддоме. 19-летняя мама пребывает в состоянии постоянного стресса, она никак не может смириться с тем, что ребенку во время родов порезали лицо.

«Надеялась, что сегодня выпишут, но не выписали, увы. Даша в истерике, с ней работает психолог», — рассказывает бабушка малышки Галина.

Обследование не выявило никакого воспаления в организме матери, ранее у нее несколько суток держалась температура, но последние два дня все в порядке, со слов свекрови.

«Вроде бы все в пределах нормы, но что-то видимо не договаривают», — беспокоится бабушка ребенка.

Рана у малышки уже затягивается, девочка снова в одной палате с мамой.

Напомним, что во время кесарева сечения на организм Дарьи не подействовала анестезия, молодая женщина дернулась от боли во время разреза скальпелем, что привело к травматизму ребенка.