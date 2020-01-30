Шрама на лице младенца, которого порезали во время кесарева сечения в Кыштыме, не останется

Врачи уже принесли извинения матери новорожденной.

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Дарью Кадочникову, маму новорожденной девочки, успокоили, что с ребенком все будет в порядке. Медицинская экспертиза показала, что ущерба здоровью малышки не было нанесено. Врачи отмечают, что порез, случайно нанесенный ребенку, неглубокий, рана заживет, а пластическая операция ребенку не понадобится.

«Теперь, чтобы это исправлять, потребуются деньги, хотелось бы, чтобы кто-то нес за это ответственность. С моей зарплатой в 10 тысяч я их поддерживаю, как могу. Сын работает на „Уралэлементе“ слесарем, большая часть его зарплаты уходит на оплату съемной квартиры и кредита», — опасалась ранее бабушка новорожденной Галина Пшеницына.

Также врачи сообщают, что из-за неправильного предлежания плода изначально были показания к кесареву сечению. А во время операции возникла экстренная ситуация из-за того, что не подействовала анестезия. Тогда, чтобы сохранить жизнь матери и ребенку, врачи приняли решение дать общий наркоз. Об этом рассказал Игорь Усков, главный врач Кыштымской центральной городской больницы.

Напомним, что 26 января в родильном доме Кыштыма во время кесарева сечения на роженицу не подействовала эпидуральная анестезия, в момент первого разреза скальпелем будущая мама дернулась, что стало причиной появления небольшой травмы на щечке ребенка.