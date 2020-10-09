В Минздраве попросили россиян в выходные остаться дома

С предложением о самоизоляции выступил помощник руководителя ведомства Алексей Кузнецов.

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В министерстве здравоохранения России предложили россиянам остаться дома в эти выходные. С таким заявлением накануне выступил помощник руководителя минздрава Алексей Кузнецов, сообщают «Известия». По его словам, сейчас в ряде регионов страны фиксируется рост заболеваемости COVID-19.



«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта»,— передают слова Алексея Кузнецова «Известия».

Помощник министра здравоохранения также напомнил о необходимости соблюдать все меры предосторожности по коронавирусу. Он отметил, что ношение маски и перчаток, соблюдение социальной дистанции и правил гигиены помогут контролировать уровень заболеваемости COVID-19. В Минздраве также призывают всех россиян поддержать врачей и сотрудников системы здравоохранения и не допустить увеличения нагрузки на медиков.