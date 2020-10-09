В учреждениях ГУФСИН Челябинской области запрещают свидания

Мера связана с распространением коронавируса.

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В учреждениях ГУФСИН Челябинской области запретили свидания из-за коронавируса. Постановление об этом было опубликовано на официальном сайте ведомства. Сообщается, что начиная с пятницы, 9 октября, будут запрещены краткосрочные свидания, а с 12 октября мера затронет и длительные посещения.



«С 9.10.2020 г. и до особого распоряжения во всех учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области приостанавливается предоставление краткосрочных свиданий, а также прием граждан по личным вопросам руководством УИС региона. С 12.10.2020 г. приостанавливается предоставление длительных свиданий»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Добавим, что ограничения вводятся в связи с постановлением «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции». Оно было подписано главным государственным санитарным врачом — начальником филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ — 74 ФСИН России.