Горячую линию для пожилых людей открыли в России

Позвонив по бесплатному номеру, старшее население страны может попросить об определённых услугах.

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Все пожилые люди старше 60 лет, проживающие на территории России, теперь могут обращаться на специально созданную горячую линию и не только задавать интересующие вопросы по профилактике коронавирусной инфекции, но и просить оказать какие-то услуги.

Так, например, позвонив по номеру: 8 (800) 200-34-11, можно попросить волонтёров доставить лекарства и продукты, а также оплатить коммунальные услуги и многое другое. Горячая линия работает круглосуточно и доступна в каждом уголке России.

Отметим, в Челябинской области тоже серьёзно относятся к мерам профилактики коронавирусной инфекции. Так, сегодня глава региона Алексей Текслер призвал всех пожилых южноуральцев, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями, проявить особую заботу о себе и ограничить все контакты.

«Не выходите из дома без крайней необходимости. Ограничивайте контакты, общайтесь с родственниками и друзьями по телефону или через интернет. Уверен, они поймут и поддержат ваше решение. Если необходимы лекарства, продукты и другие товары первой необходимости, смело звоните в органы социальной защиты по месту жительства. Они получили все необходимые инструкции»,— сказал губернатор.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт также добавила, что, по информации Всемирной организации здравоохранения, все люди до 45 лет, имеющие хоть малейшие признаки заболевания, могут наблюдаться на дому. Это касается и тех, кто уже заболел острыми респираторными заболеваниями.

Кроме того, в России работает сайт мывместе2020.рф, где любой желающий может помочь другому в период распространения коронавируса. Там же можно можно получить необходимые юридические консультации, воспользоваться бесплатным сервисом по удалённой работе или обучению, а также стать волонтёром и оказывать необходимую поддержку тем людям, кто действительно в ней нуждается.