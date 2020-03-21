Первый заболевший коронавирусом в области был госпитализирован на второй день после прибытия

Специалисты проверяют всех, с кем контактировал молодой человек.

Послушать 00:00

Молодой человек из Миасса, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция, был госпитализирован на второй день после прибытия. Об алгоритме работы специалистов на своей странице в социальных сетях рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Медики отработали четко: получили информацию от миграционных служб, выехали на адрес, убедили в госпитализации. Провели эпиданализ: выявили контакты, провели забор анализа у контактных. Они отрицательные. И тут, благо что ещё и выходной и это можно обсудить со всеми, начали рождаться истории. О недельной их жизни в городе до госпитализации, о посещении ресторанов и баров. В итоге не неделя, а день и один подтвержденный контакт, который уже отработан в соответствии с алгоритмом. Кроме того, информация сразу же передана в аэропорт Кольцово и отработаны все контакты по воздушному судну», — сообщает первый вице-губернатор.

Оперативный диалог правительства Челябинской области с жителями региона высоко оценивают эксперты.

«Вообще с самого начала в ситуации с коронавирусом стоит отметить адекватную информационную политику властей Челябинской области. Полная открытость и оперативность как в информировании о реальном положении дел, так и в разоблачении фейковых вбросов. Заметна и масштабная разъяснительная работа о том, какие подготовительные меры принимаются, какого профилактического поведения разумнее придерживаться», — политолог Александр Мельников.

Напоминаем, что молодой человек из Миасса прибыл в аэропорт Кольцово, где прошел проверку тепловизором. Миграционная служба передала данные о прибытии, уже на следующий день к молодому человеку прибыли специалисты и взяли анализы. Как только он почувствовал недомогание, его госпитализировали. Все, кто контактировал с ним, прошли проверку, результаты анализов отрицательные.

Все, кто считает, что мог контактировать с данным человеком, могут обратиться на горячую линию Минздрава Челябинской области по телефону 8-351-240-15-16.

Кроме того, теперь всем, кто возвращается в Челябинскую область из любой страны, должны обратиться на горячую линию и оставаться на самокарантине на 14 дней.