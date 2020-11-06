Представители минсоца Челябинской области участвуют в форуме «Вместе – ради детей!»

К онлайн-мероприятию присоединяются все субъекты страны.

Послушать 00:00

Представители Челябинской области принимают участие в XI Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства». В состав делегации вошли представители министерства социальных отношений региона и сотрудники социальной защиты. Мероприятие проходит в онлайн-формате, к участию приглашены все субъекты РФ, а также партнерские организации и НКО.

«Форум зарекомендовал себя как одна из самых профессиональных площадок по обмену успешным опытом работы с семьями, имеющими детей. На форуме мы обмениваемся с коллегами информацией о передовых технологиях по профилактике семейного неблагополучия, предупреждению сиротства, социальной адаптации сирот и детей с особенностями развития и здоровья. Главный социальный запрос сегодняшнего дня — это повышение качества жизни южноуральских семей с детьми. В решении этого вопроса рассчитываем и на содействие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — прокомментировала ситуацию министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Сотрудничество региона с Фондом поддержки детей длится уже 10 лет. За это время в область было привлечено почти 50 миллионов рублей, которые направлены на реализацию мер поддержки южноуральским семьям, нуждающимся в помощи. Кроме того, были созданы ресурсные центры, расширена сеть реабилитационных учреждений.