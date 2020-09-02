В Челябинской области выявлено 73 новых больных коронавирусом

133 человека выписаны из больниц по официальным данным оперативного штаба.

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73 новых случая коронавируса зарегистрировано в Челябинской области за прошедшие сутки. Общее число заболевших в регионе за весь период пандемии, по официальным данным оперативного штаба, увеличилось до 14 550 человек. При этом, согласно статистике, выписанных вновь больше чем заболевших: от COVID-19 в период с 1 по 2 сентября излечились 133 южноуральца.



«За прошедшие сутки выписаны 133 человека. Всего 11 543 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 510 070. За прошедшие сутки — 3 325 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в министерстве здравоохранения Челябинской области.

У 4 погибших жителей региона коронавирус стал сопутствующим заболеванием. Самой младшей из умерших оказалась 69-летняя пациентка, самой старшей — 92-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерли 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 79 лет; острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 91 год; диффузный кардиосклероз, сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 92 года; сахарный диабет, ожирение, ковид сопутствующий — пациентка, 69 лет»,— добавили в минздраве.

По 6 сентября Челябинская область живёт в режиме повышенной готовности. Отметим, на данный момент неизвестно, будет ли он продлён далее. По всем вопросам о коронавирусе в регионе ответят по телефу горячей линии областного минздрава: 8 (351) 240-15-16.