В Минобрнауки РФ отметили активное участие южноуральских школьников в инженерной олимпиаде «Звезда»

Заседание оргкомитета прошло под председательством Валерия Фалькова

В Челябинске в пятницу, 17 февраля, состоялось заседание оргкомитета многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Олимпиада, которой в этом году исполняется 10 лет, не только выявляет талантливых ребят, но и позволяет проводить профориентационную работу. В прошлом году в ней приняли участие 84 региона, 368 тысяч школьников 6—10 классов были в первом туре, а одним из самых активных регионов стала Челябинская область. Министр науки и образования РФ Валерий Фальков рассказал о том, как олимпиада помогает выявлять будущих инженеров.

Те, кто продемонстрировал хорошие результаты, могут рассчитывать на преференции при поступлении в вуз. «Звезда» включена во всероссийский сводный календарь образовательных и конкурсных мероприятий по научно-техническому творчеству.

«Это хорошо зарекомендовавший себя бренд. Интеллектуальное мероприятие организовано по поручению президента. Мы посмотрели статистику: 96 процентов участников олимпиады поступают в вуз по профилю. Около 70 процентов выпускников бакалавриата идут в магистратуру и аспирантуру. Юбилейное заседание проходит в Челябинске, поскольку здесь много подвижников олимпиадного движения. Сегодня перед нами стоят большие задачи по качественной подготовке инженерных кадров в кратчайшие сроки, а олимпиада определяет как раз тех, кто может получить высококлассное инженерно-техническое образование», — пояснил Валерий Фальков.

По словам Владимира Якушева, вопрос подготовки кадров в высокотехнологичных отраслях — один из самых проблемных, требующий множества решений. Олимпиада «Звезда» является одним из этих инструментов, решающих эту проблему.

«Пройден значительный путь, который был наполнен сложностями и успехами. Не на словах, а на деле показано то, как взаимодействуют высшая школа и индустриальные партнеры. Олимпиада дала старт инженерной карьеры тем, кто сейчас работает на благо страны», — отметил полпред.

Один из участников «Звезды», а теперь аспирант ЮУрГУ, Кирилл Хажиахметов рассказал, что на выбор специальности повлияло его участие в олимпиаде по направлению авиационной и ракетно-космической техники. Теперь он возглавляет одну из лабораторий вуза. Однажды он проверял содержательную часть работ нынешних участников «Звезды»: ученики 7—8 класса находили такие решения, которые по-хорошему удивляли даже опытных преподавателей. Учитель из 104-й школы Челябинска, которую окончил Кирилл, Ольга Петрова отметила, что сам преподаватель должен «гореть» техническим творчеством и создавать мотивацию для дальнейшего развития своего талантливого воспитанника.

А по словам губернатора Алексея Текслера, Челябинская область входит в тройку первых участников олимпиадного движения, а по победителям — в пятерку лучших.

«Профили в олимпиаде полностью соответствуют нашим основным направлениям работы в инженерной подготовке. Особую ценность придает практическая польза: ребята со школьной скамьи могут выстраивать свою будущую карьеру», — отметил губернатор.

Губернатор акцентировал, что в последние годы регион взял твердый курс на развитие научно-производственной кооперации и разрабатывает различные меры господдержки научных исследований, развивает якорный проект УМНОЦ.



Министерство образования и науки Челябинской области — один из партнеров олимпиады. Ее также поддерживает Союз машиностроителей России. По словам первого заместителя председателя Союза машиностроителей России, председателя Комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимира Гутенева, промышленники выделяют победителям и призерам олимпиады именные стипендии, присматриваются к таким школьникам. Он отметил, что президент России Владимир Путин дал специальное внесроковое поручение по поддержке олимпиады.

«Наша олимпиада призвана проводить не только серьезную селекцию ребят, но и осуществлять профориентационную работу. В олимпиаде принимают участие 63 вуза и большое количество учреждений Минобороны. В этом году принимало участие в олимпиаде 84 региона. Несомненным лидером на протяжении всех этих лет являлся челябинский регион. ЮУрГУ и в этом году обеспечил самый массовый поток», — прокомментировал модератор заседания Владимир Гутенев.

Участники оргкомитета провели церемонию награждения активных партнеров олимпиады: руководство школ, ее организаторов и представителей предприятий-партнеров. Также в рамках заседания опытом проведения олимпиады «Звезда» поделились коллеги из Самарской, Тульской, Ульяновской, Ростовской областей, Удмуртской Республики.

Напомним, сегодня делегация обсудила строительство кампуса и оценила научные разработки ЮУрГУ.